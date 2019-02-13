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صور.. إجراء مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى بهندسة كندا - مصر

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:50 م
صور.. إجراء مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى بهندسة كندا - مصر مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى بهندسة كندا- مصر
وائل ربيعى
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أجريت مسابقة للروبوتات بين طلاب الفرقة الأولى بكلية الهندسة، على أفضل تحكم وتشكيل أطول برج من بلوكات يحركها الروبوت عن طريق التحكم بالريموت، فى إحدى القاعات بكلية الهندسة جامعة كندا- مصر، أول جامعة تبدأ الدراسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت فاطمة حمدى، إحدى الطالبات المشاركات فى المسابقة، إن المسابقة مقسمة إلى خمس مجموعات، تضم كل مجموعة ما بين 3-5 طلاب، ويتم التنافس فيما بينهم على مدى قدرة تحكم الروبوت فى تحريك بلوكات الخشت وعمل أطول برج.

وأضافت حمدى؛ أنه تم تدريب الطلاب عن طريق ورشة عمل من جانب الأساتذة، لإكسابهم مهارة التركيب اليدوي فى المرحلة الأولى للربوت والقدرة على تجميعه، وأعقبه مرحلة التحكم فى الروبوت، لافتة إلى أن إدارة الكلية خصصت لهذه المسابقة 10% من الدرجات الخاصة بهذه المادة التدريسية.

وتابعت حمدى، أن الفريق الفائز ستكون فرصته أكبر فى الحصول على منحة من الجامعة، سواء بتخفيض للمصروفات، أو لاستكمال الدراسة بفرع الجامعة بكندا، مشيرة إلى أن الطلاب قاموا بتركيب هذه الروبوتات بأنفسهم بإشراف من الأساتذة بالكلية.

 

مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى (2)
مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى 

 

مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى (3)
مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى 

 

 

مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى (4)
مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى

 

 

مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى (5)
مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى

 

 

مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى (1)
مسابقة روبوتات بين طلاب الفرقة الأولى 

 


 


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