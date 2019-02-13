video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين بالجيزة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:57 م
سقوط تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين بالجيزة المتهمون عقب القبض عليهم
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من ضبط 9 اشخاص، لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين، حيث تم ضبطهم بعد الاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ 3 ملايين جنيه، بحجة استبدالها إلى فئة الدولار، وضطب بحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط 9 متهمين فى تكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين، وادعاء أنهم رجال شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

 

وكشفت التحريات أن من بين المتهمين 4 أشخاص تم ضبطهم لسرقتهم خليجيين داخل شقتهما بشارع الهرم، بعد ادعاء أنهم ضباط شرطة، والاسيتءلا على مبالغ مالية وجوازات سفر وهواتف محمولة.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم النصب، وأنهم وراء الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أحد الأشخاص، بعد استدراجه لمنطقة الهرم، لايهامه باستبدال النقود إلى فئة الدولاء، حيث استولوا على النقود وفروا هاربين.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزء من النقود المستولى عليها، كما تم التوصل للمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

bdf408a9-cbc4-4eca-b724-b5c5ae65de7a
الأسلحة والنقود المضبوطة 
c0c7c129-f17a-4373-a8c1-07b700583c2e
المتهون
f720b6e9-fab5-47ca-a151-cb815804e94d
النقود المضبوطة بحوزة المتهمين

إضافة تعليق

تشكيل عصابى

جرائم النصب

جرائم الاموال العامة

الهرم

امن الجيزة




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة