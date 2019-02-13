سقوط تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة والنصب على المواطنين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة من ضبط 9 اشخاص، لاتهامه بتكوين تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال شرطة، والنصب على المواطنين، حيث تم ضبطهم بعد الاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ 3 ملايين جنيه، بحجة استبدالها إلى فئة الدولار، وضطب بحوزتهم أسلحة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط 9 متهمين فى تكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين، وادعاء أنهم رجال شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن من بين المتهمين 4 أشخاص تم ضبطهم لسرقتهم خليجيين داخل شقتهما بشارع الهرم، بعد ادعاء أنهم ضباط شرطة، والاسيتءلا على مبالغ مالية وجوازات سفر وهواتف محمولة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم النصب، وأنهم وراء الاستيلاء على 3 ملايين جنيه من أحد الأشخاص، بعد استدراجه لمنطقة الهرم، لايهامه باستبدال النقود إلى فئة الدولاء، حيث استولوا على النقود وفروا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم جزء من النقود المستولى عليها، كما تم التوصل للمجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الأسلحة والنقود المضبوطة

المتهون

النقود المضبوطة بحوزة المتهمين