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رئيس الحجر الزراعى: مفاوضات لفتح أسواق أمام الصادرات الزراعية لصربيا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:09 م
رئيس الحجر الزراعى: مفاوضات لفتح أسواق أمام الصادرات الزراعية لصربيا وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من صريبا إن هناك مفاوضات تجرى حاليا مع وزير الزراعة الصربى حول فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لأسواقها ، واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد القمح.

 

كان وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، يقوم حاليا بزيارة إلى دولة صربيا لدراسة فتح السوق الصربية للصادرات المصرية من الموالح والبطاطس وكذلك تقييم القمح الصربى وقياس مدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.

 

وأكد أحمد العطار، أنه أهدى درع الحجر الزراعى إلى وزير الزراعة الصربى بمقر وزارة الزراعة الصربية، وإبلاغه تحيات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وتأكيده على دعم مصر لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين لتوسيع حركة الصادرات والواردات بين مصر وصربيا الوزير المصرى أثناء الاجتماع.

 

 

 

وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا (1)
وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا (1)

 

وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا (2)
وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا (2)

 

 

وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا (3)
وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى زيارة لصربيا (3)

 

 

 

 


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