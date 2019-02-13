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رئيس البرلمان:سنستمع للسلطة القضائية فى تعديل الدستور ولا مساس باستقلال القضاء

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:56 م
رئيس البرلمان:سنستمع للسلطة القضائية فى تعديل الدستور ولا مساس باستقلال القضاء على عبد العال، رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه عند مناقشة المواد المراد تعديلها فى نصوص الدستور فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سيتم الاستماع لآراء كل الجهات والهيئات القضائية، وسيتم الانتهاء لصياغات تضمن استقلال القضاء.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس عن طلب تعديل الدستور، ردا على النائبة عبير الخولى، التى أعلنت موافقتها على التعديلات الدستورية، ولكنها تحفظت فقط على مادة الهيئات القضائية.

 

وقالت النائبة عبير الخولى: "أعلن موافقى على تعديل الدستور، ولازم نشرح ونوضح للشباب والناس ما تتضمنه التعديلات وفلسفتها عشان لما ينزل يشارك فى الاستفتاء يكون فاهم، ولكن لى تحفظ على مادة الهيئات القضائية، أنا الأسرة كلها غندى فى القضاء وعارفة استقلال القضاء، أرجو أن يتم أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة، ويتم الاستماع لوجهة نظرهم، فأهل مكة أولى بشعوبها"، وأشادت بمادة تمثيل المرأة فى البرلمان، واكدت أهمية تمثيلها لعدة دورات.

 

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة النائبة عبير الخولى، قائلا: "أعدك فى اللجنة التشريعية سنسمع رأى السلطة القضائية بكل هيئاتها وكافة الجهات القضائية، سنسمع لهم وسننتهى لصياغات تضمن الاستقلال وترضى رجال القضاء".


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