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حبس عاطل لاتهامه بسرقة ماكينة صرف بطاقات التموين بالمعصرة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 08:35 م
حبس عاطل لاتهامه بسرقة ماكينة صرف بطاقات التموين بالمعصرة المتهم
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة ماكينة صرف بطاقات التموين من محل تموينى بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من صاحب محل تموين بالمنطقة، وأفاد بإكتشافه سرقة الماكينة الخاصة بصرف بطاقات التموين من داخل المحل عمله.
 

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ع.م" 27 سنة عاطل، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرهم "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة"، وعلى الفور تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الماكينة المستولى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.


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