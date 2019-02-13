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جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:58 م
جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع
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تحت عنوان جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل جلسة التعديلات الدستورية بالبرلمان.. جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. النواب يناقشون التعديلات المعروضة عليهم فى أجواء ديمقراطية أتاحت الفرصة للرافضين قبل المؤيدين.. «عبد العال»: سأحمى أى نائب فى إبداء رأيه.. ولم ينقذ المصريين من فيروس سى ويخرجهم من العشوائيات إلا هذا النظام.. نواب "30 /25" يرفضون التعديلات.. والأغلبية وأحزاب النور والمؤتمر والسلام ومصر الحديثة توافق.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. النواب يناقشون التعديلات المعروضة عليهم فى أجواء ديمقراطية أتاحت الفرصة للرافضين قبل المؤيدين.. «عبد العال »: سأحمى أى نائب فى إبداء رأيه.. ولم ينقذ المصريين من فيروس سى ويخرجهم من العشوائيات إلا هذا النظام.. نواب »30 /25« يرفضون التعديلات.. والأغلبية وأحزاب النور والمؤتمر والسلام ومصر الحديثة توافق
 

ـ نجوى تدخل الفرحة على قلوب «عرايس» أسوان بدعم «المشروعات الصغيرة»

ـ عاصم الجزار يؤدى اليمين الدستورية وزيراً للإسكان.. الرئيس يجتمع ب «مدبولى » والوزير الجديد عقب أداء اليمين.. ويوجه بالاستمرار فى بذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لأبناء الشعب المصرى
 

ـ أول تصور لملامح القديس فلانتين صاحب عيد الحب.. قائمة بأجمل هدايا عيد الحب فى الجامعات المصرية

ـ «التعليم» تبدأ تدريب معلمى الثانوية على التابلت خلال أيام.. انتهاء إعداد المدربين.. وخطة التدريبات تستهدف كل معلمى المرحلة
 

ـ حظر النشر فى قضية «الفيديوهات الإباحية».. النائب العام يكلف بحجب المواقع التى تبث فيديوهات المتهمين

ـ استمارات للتعرف على احتياجات الأسر والقرى.. مبادرة «حياة كريمة » تنطلق من أسيوط وسوهاج وقنا الأسبوع المقبل
 

ـ وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة "فاتح ـ 26" مع الرماية بالذخير الحية.. الفريق أول محمد زكى: القوات المسلحة حريصة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية للوحدات والتشكيلات لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن القومى


 

 

 


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