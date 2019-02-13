تنظيم "جيش العدل" المناهض لإيران يتبنى استهداف الحرس الثورى فى زاهدان

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تبنى تنظيم "جيش العدل" السنى مسئولية التفجير الذى استهدف حافلة للحرس الثورى الإيرانى فى زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

این نخستین تصاویر بعد از انفجار اتوبوس حامل سربازان در مسیر خاش_زاهدان است که گفته می شود ده ها شهید بر جای گذاشته است

گمانه زنی های فراوانی در حال انتشار است و از صمیم قلب دعا می کنم روزی خط بطلانی کلان کشیده شود بر هر چه خون و خونریزی..... pic.twitter.com/lmTUKBelTc — Saeedehh Khashi (@SaeedehhK) February 13, 2019

وتدرج إيران هذا التنظيم على لائحة الإرهاب، والذى يستهدف مراكز تابعة للنظام فى محافظة سيستان بلوشستان.

وأسفر التفجير الانتحارى عن مقتل 20 عنصرا فى الحرس الثورى الإيرانى فيما أصيب بجراح حوالى 20 آخرين.

والعملية تعد الثانية للتنظيم الذى تبنى مسئولية تفجير مركزا للشرطة يناير الماضى.