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تنظيم "جيش العدل" المناهض لإيران يتبنى استهداف الحرس الثورى فى زاهدان

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:51 م
تنظيم "جيش العدل" المناهض لإيران يتبنى استهداف الحرس الثورى فى زاهدان ايران
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تبنى تنظيم "جيش العدل" السنى مسئولية التفجير الذى استهدف حافلة للحرس الثورى الإيرانى فى زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

 این نخستین تصاویر بعد از انفجار اتوبوس حامل سربازان در مسیر خاش_زاهدان است که گفته می شود ده ها شهید بر جای گذاشته است

وتدرج إيران هذا التنظيم على لائحة الإرهاب، والذى يستهدف مراكز تابعة للنظام فى محافظة سيستان بلوشستان.

 

وأسفر التفجير الانتحارى عن مقتل 20 عنصرا فى الحرس الثورى الإيرانى فيما أصيب بجراح حوالى 20 آخرين.

 

والعملية تعد الثانية للتنظيم الذى تبنى مسئولية تفجير مركزا للشرطة يناير الماضى.

 


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