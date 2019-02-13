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تعليم القليوبية: وصول 42 ألفا و387 تابلت لمدارس المحافظة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:34 م
تعليم القليوبية: وصول 42 ألفا و387 تابلت لمدارس المحافظة توزيع التابلت- أرشيفية
القليوبية-نيفين طه- ابراهيم سالم
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أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وصول 42 ألف و387 جهاز تابلت تمهيداً لبدء تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومديري الإدارات والموجهين العموم وقيادات المديرية وفق القرار الوزارى 344 لعام 2018 بما شمله من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة.

وقال عجلان في تصريحات صحفية، إن العاملين فى مركز التطوير التكنولوجى سيقومون بتفعيل الأجهزة وتحميل المناهج التعليمية عليها وغلق كاميرا الجهاز الأمامية والخلفية حتى لا يسمح لها بالتصوير وبرمجته فقط للدخول على بنك المعرفة وضبط الجهاز بحيث لا يسمح بإجراء المكالمات أو الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا.

وأضاف عجلان أن الطالب يستطيع التأمين على جهاز التابلت ضد الحريق أو السرقة بشراء بوليصة تأمين عند تسلمه بـ 100 جنيه تسدد بمكاتب البريد وليس البنوك.

 

 


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