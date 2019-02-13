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ترامب: مفاوضات التجارة مع الصين تسير على نحو جيد جدا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 08:45 م
ترامب: مفاوضات التجارة مع الصين تسير على نحو جيد جدا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء بنبرة إيجابية بشأن محادثات التجارة الجارية مع الصين، قائلا للصحفيين إن واشنطن أرسلت وفدا نابغا من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع وإن المفاوضات تسير قدما على نحو جيد جدا.

ويقترب أكبر اقتصادين فى العالم من نهاية هدنة مدتها 90 يوما أعلناها فى حربهما التجارية حتى يمكنهما التفاوض على اتفاقية.

وإذا لم يتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق بحلول أول مارس آذار، عندئذ من المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة رسومها الجمركية على بضائع صينية وهو ما قد يثير ردا مماثلا من العملاق الآسيوي.

 

 


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ترامب

مفاوضات التجارة

الصين




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