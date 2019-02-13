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انتشال جثامين 5 عمال إثر انهيار منجم ذهب شمال شرقى ليبيريا

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:28 م
انتشال جثامين 5 عمال إثر انهيار منجم ذهب شمال شرقى ليبيريا منجم فحم _ صورة أرشيفية
مونروفيا /أ ش أ/
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 أفادت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، بأن السلطات الليبيرية انتشلت جثامين خمسة من عمال منجم الذهب المنهار شمال شرقى ليبيريا.

ونقلت الشبكة عن مسئولين ليبيريين أنهم يتخوفون من ارتفاع عدد الوفيات بين العمال الأربعين المحاصرين منذ انهيار المنجم الواقع بمقاطعة (نيمبا) يوم السبت الماضي، بالرغم من إنقاذ بعض المحاصرين.

وأكد المسئول عن إقليم (نيمبا) دور كوبر -وفقا للشبكة الأمريكية- أن الإقليم به أكثر من مائة ألف منقب عن الذهب يعملون لحسابهم الخاص، حيث تشهد المنطقة انتشار أعمال التعدين التى وصفها بـ "العشوائية وغير القانونية"، موضحًا أن "المكان غير خاضع للقانون وليس هناك سيطرة".

 


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