انتحار شاب بعد اكتشاف علاقة حب تجمعه بشقيقة صديقه الأنتيم فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

انتحر شاب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالشيخ زايد، بسبب ارتباطه بعلاقة حب مع شقيقة صديقه المقرب منه، واكتشاف صديقه تلك العلاقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص نتيجة إلقاء نفسه من الطابق الرابع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبرى رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، بإشراف العميد عصام ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الشاب المنتحر طالب بأحد المعاهد، كان يرتبط بعلاقة عاطفية بشقيقة صديقه المقرب منه "الأنتيم"، إلا أن شقيقه اكتشف أمر تلك العلاقة، وعاتبه وأخبره بانتهاء صداقتهما، مما أصابه بحالة من الحزن، وقرر الانتحار، فصعد للطابق الرابع وألقى بنفسه ليفارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.