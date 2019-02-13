الوطنية للانتخابات تشكل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية فى دائرة أشمون

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية، قرارين صادرين من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم حيث تضمن القرار الأول رقم 16 لسنة 2019 تشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها فى الانتخابات التكميلى بالدائرة الخامسة دائرة أشمون بالمنوفية والثانى القرار رقم 17 لسنة 2019 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى ذات الانتخابات.

وتضمن القرار رقم 16 لسنة 2019 الخاص بلجنة رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية تشكل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى دائرة أشمون بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أول قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها.

وتلتزم اللجنة بما ورد بقرار الهيئة رقم 6 لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات الدعاية الانتخابية.

وتعد ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ تقاريرا تتضمن حصرا للوقائع ورصدا لما تراه من مخالفات وتحديد مرتكبيها كلما امكن ذلك وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينئة التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها فضلا عن نتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية وترسل هذه التقارير ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ التنفيذى ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ للانتخابات.

ويتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس غدارة الهيئة فان تبين للمجلس من الاوراق شخص مرتكب المخالفة أحلها للنيابة العامة لتجرى شئونها.

كما تضمن القرار رقم 17 لسنة 2019 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى الانتخابات التكميلى بدائرة اشمون بأن تبدا ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء ولرئيس اللجنة الفرعية تعديل موعد تلك الفترة وفقا لظروف سير العملية اانتخابية وبما يحقق التيسير على الناخبين وتحقيق راحتهم.