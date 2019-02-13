المعارضة فى فنزويلا تتخذ خطوات للسيطرة على إيرادات النفط

كراكاس (رويترز)

عين الكونجرس الذى تهيمن عليه المعارضة فى فنزويلا، مجالس إدارة جديدة انتقالية لشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة وفروعها فى الولايات المتحدة، بما فى ذلك شركة التكرير سيتجو بتروليوم، فى محاولة لانتزاع السيطرة على الإيرادات النفطية للبلد العضو بمنظمة أوبك من الرئيس نيكولاس مادورو.

وهاجم مادورو، الذى يجد نفسه فى عزلة متزايدة، زعيم الكونجرس خوان جوايدو، قائلا إنه سيواجه المحاكم "عاجلا أو آجلا" عن انتهاك الدستور بعد أن أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الشهر الماضي.

ورغم أن دولا غربية كثيرة اعترفت بجوايدو كرئيس شرعى للبلاد، إلا أن مادورو يحتفط بالسيطرة على مؤسسات الدولة. ويحتاج جوايدو إلى أموال إذا كان له أن يشكل حكومة مؤقتة.

وقال جوايدو على تويتر بعد قليل من تعيين الكونجرس مجالس الإدارة الجديدة "اتخذنا خطوة للأمام فى إعادة بناء بدفسا (شركة النفط الوطنية)... بهذا القرار فإننا لا نحمى فقط أصولنا بل نتفادى أيضا استمرار تدميرها".

وهبط انتاج شركة النفط الفنزويلية إلى أدنى مستوياته فى 70 عاما بسبب ديون ضخمة وفساد منتشر وضعف صيانة بنيتها التحتية. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى تساند جوايدو، عقوبات على القطاع النفطى فى فنزويلا فى الثامن والعشرين من يناير بهدف كبح الصادرات إلى الولايات المتحدة وزيادة الضغوط على مادورو.

ويذكى تعيين مجالس إدارة جديدة لشركة النفط الوطنية وفروعها صراعا متناميا للسيطرة عليها بين جوايدو ومادورو الذى وعد بأنه لن يسمح "بسرقة" سيتجو.، ولم ترد سيتجو أو بدفسا على الفور عن طلبات للتعقيب.

وقال مادورو فى مقابلة بثتها قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية اليوم الأربعاء، إن جوايدو يسعى لتقسيم البلاد واقناع إدارة ترامب بشن تدخل خارجي.

وأضاف قائلا "هذا الشخص الذى يعتقد أن السياسة لعبة وأنه يمكنه انتهاك الدستور والقانون سيتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم عاجلا أو آجلا"، وقال عضو بمجلس النواب الأمريكى اليوم إن الكونجرس لن يساند أى تدخل عسكرى أمريكى فى فنزويلا، وقالت إدارة ترامب إنها تريد حلا سلميا للأزمة لكن الرئيس الأمريكى رفض مرارا استبعاد عمل عسكري.