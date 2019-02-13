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المباحث: سائق ومحصل بالنقل العام وراء سرقة أتوبيس الهيئة بالقاهرة

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:32 م
المباحث: سائق ومحصل بالنقل العام وراء سرقة أتوبيس الهيئة بالقاهرة أتوبيس نقل عام - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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سائق بأحد الجراجات الخاصة بهيئة النقل ومحصل بالهيئة، وراء سرقة أتوبيس نقل القاهرة، وفقا لما توصلت إليه جهود رجال المباحث حيث تم القبض عليهما.

تلقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بلاغا بسرقة أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، وبتكثيف جهود البحث والتحريات تم العثور على الأتوبيس بالسلام بالقاهرة، وبفحصه تبين الاستيلاء على 2 بطارية خاصة بالأتوبيس.

وباستكمال الفحص لتحديد وضبط الجناة، توصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م.س" سائق بأحد الجراجات التابعة للهيئة، ومقيم بمحافظة القليوبية، و"أحمد.م.م "محصل بالهيئة بذات الجراج، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بالاستيلاء على الأتوبيس، وسرقة 2 بطارية وتركه بمكان العثور، والتصرف فيها بالبيع لأحد أصحاب محلات الخردة بدائرة قسم شرطة ثان السلام مقابل مبلغ مالى، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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