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الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:53 م
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العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل شقة مهجورة فى دار السلام

الأربعاء، 13 فبراير 2019 05:57 م
العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل شقة مهجورة فى دار السلام جثة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة شاب داخل شقة مهجورة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وكان بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، وأن الشقة مهجورة منذ سنوات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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