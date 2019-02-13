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الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:50 م
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الرئيس البرازيلى يغادر المستشفى بعد امتثاله للشفاء من حادث طعن

الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:00 م
الرئيس البرازيلى يغادر المستشفى بعد امتثاله للشفاء من حادث طعن جايير بولسونارو الرئيس البرازيلى
برازيليا أ ش أ
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غادر الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، المستشفى اليوم الأربعاء؛ بعد امتثاله للشفاء بعد الإصابة التى لحقت به جراء حادث طعن تعرض له خلال حملته الانتخابية فى سبتمبر الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة أوتافيو ريجو باروس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن المستشفى التى مكث فيها بولسونارو بمدينة "ساو باولو" البرازيلية مدة 17 يومًا بعد إجرائه عملية ناجحة قد أجازت خروجه، كما بث التليفزيون المحلى لقطات تظهر بولسونارو يسير إلى طائرته دون متاعب وبصحبته حرمه.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن بولسونارو "63 عامًا" كان يباشر مهام عمله من داخل المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية بالقولون فى الـ 28 من يناير الماضي، بعد تعرضه لعملية طعن فى السادس من شهر سبتمبر الماضى أوشك أن يفقد حياته بسببها، وذلك خلال حملته الانتخابية جنوب شرقى البلاد، حيث أدى هذا الحادث إلى حدوث نزيف داخلى وتلف فى الأمعاء استلزم شق جيب لتحويل مسار القولون، غير أن الأطباء تمكنوا من إعادة الأمور إلى طبيعتها.

 


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