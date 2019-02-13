video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحريري: اتفاق الطائف أنهى الحرب الأهلية اللبنانية وأصبح نموذجًا للسلم الأهلي

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:26 م
الحريري: اتفاق الطائف أنهى الحرب الأهلية اللبنانية وأصبح نموذجًا للسلم الأهلي سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
بيروت /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن اتفاق الطائف الذى رعته المملكة العربية السعودية ووضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية، أصبح يمثل وثيقة وفاق وطنى شكلت دستورا جديدا للبنان، وتحول إلى نموذج لعديد من دول المنطقة التواقة للعودة إلى السلم الأهلى والأمان عن طريق التسوية السياسية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته مؤسسة الحريرى للتنمية البشرية المستدامة، مساء اليوم، لمنتدى الطائف تحت عنوان (إنجازات وأرقام وشركاء) بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية فى بيروت، بمناسبة مرور 14 عاما على اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأعرب الحريرى عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على إيفادهما المستشار فى الديوان الملكى نزار العلولا، تأكيدا على وقوف المملكة الدائم، قيادة وشعبا، إلى جانب لبنان واللبنانيين.

وتم خلال المنتدى تكريم الدول التى دعمت لبنان فى أعقاب إبرام اتفاق الطائف، وساهمت فى نهوضه وإعادة الإعمار، وهى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، والسويد، وبلجيكا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والأرجنتين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى يتعهد بتطبيق بلاده سياسة "النأى بالنفس" عن الصراعات الخارجية

الحريري

اتفاق الطائف

الحرب الأهلية اللبنانية

لبنان

أخبار لبنان

السلم الأهلي




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة