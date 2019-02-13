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التصديرى للصناعات الهندسية" يستهدف 20% نموا بصادرات القطاع خلال 2019

الأربعاء، 13 فبراير 2019 04:32 م
التصديرى للصناعات الهندسية" يستهدف 20% نموا بصادرات القطاع خلال 2019 المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية
كتب - إسلام سعيد
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كشف المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق نمو يتراوح ما بين 15-20% بصادرات القطاع خلال العام الجاري.
 
وقال في تصريحات له على هامش معرض صناع مصر، إن ذلك يرفع صادرات القطاع إلى ما يتراوح بين 2.6 إلى2.7 مليار دولار، خاصة في ظل تراجع الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 11.9% لتبلغ 2.27 مليار دولار مقابل 2.577 مليار دولار خلال 2017.
 
 
وأوضح أبو فريخة أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب أن يتم وضع الصادرات في قمة أولويات الدولة وأن يتم ظهور ذلك في موازنة الدولة لعامي 2019/2020-2020-/2012، وألا تقل نسبة الدعم التصديري عن 10 مليارات دولار.
 
وفيما يتعلق بوقف برنامج دعم الصادرات الحالي، أشار أبو فريخة أن المجلس اقترح خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة ألا يتم وقف البرنامج إلا بعد 6 أشهر على الأقل، موضحا أن ذلك سيعطي فترة للشركات لتوفيق أوضاعها وكذلك المسارعة في زيادة التصدير للاستفادة من تلك الفترة، بدلا من الانشغال بإعداد ملفات الفترات الماضية للاستفادة من الدعم.
 
ولفت إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بالتواصل مع العديد من الشركات والتي أبدت رغبتها في مواصلة التصدير ولكن تحتاج إلى إزالة المعوقات التي تواجهها وصرف مستحقاتهم المتأخرة من برنامج دعم الصادرات.
 
وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء، قال أبو فريخة أن الدعم سوف يكون للمنتج نفسه وليس للشركات وفتح أسواق جديدة، وزيادة القيمة المضافة بما يؤدي إلى زيادة التشغيل وتقليل تكاليف الإنتاج، والاتجاه إلى التركيز وزيادة العلامات التجارية التي لها اسم خارجيا.
 
وأوضح أنه سيتم أيضا العمل على التوسع في السوق الأفريقي ووضع حلول متكاملة من أجل ذلك، وكذلك دعم وجود خطوط لوجيستية مع أوروبا لتقليل زمن وتكلفة النقل مثل خطوط الرورو، مع تطوير بنود من برنامج الدعم الحالي.
 

 


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