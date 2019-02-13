video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تغرم 4 شركات 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

الأربعاء، 13 فبراير 2019 07:00 م
البورصة تغرم 4 شركات 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.

وبررت اللجنة، تغريم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 25 ألف جنيه لمخالفتها أحكام المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لها، وتغريم جى ام سى للاستثمارات 10 آلاف جنيه لمخالفتها أحكام مادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت البنك المصرى لتنمية الصادرات 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية، وشركة مصر للألومنيوم 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

للجلسة الرابعة على التوالى.. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة ليقترب من 15 ألف نقطة مدفوعا بصعود البنك التجارى وأوراسكوم وصعود 9 قطاعات.. والأجانب يستحوذون على 28.58% من التعاملات..وإيتيدا تتصدر القائمة الخضراء

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

لجنة القيد

بورصة

بورصه




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة