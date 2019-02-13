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اصابة فلاح بعيار نارى اطلقه شقيقه بسبب خلافات على الميراث ببنى سويف

الأربعاء، 13 فبراير 2019 08:49 م
اصابة فلاح بعيار نارى اطلقه شقيقه بسبب خلافات على الميراث ببنى سويف مشاجرة -ارشيفيه
بنى سويف أيمن لطفى
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اصيب فلاح بعيار نارى اطلقه شقيقه بسبب خلافات على الميراث بإحدى قرى مركز الواسطى شمال بنى سويف .
 
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطار من نائبه اللواء عاطف سلامه  مساء اليوم ، يفيد إبلاغ مركز شرطة الواسطى عن  إصابة "أحمد، ف، ع "، 20 عاما" ،مقيم قرية قمن العروس دائرة المركز ،  بطلق ناري خرطوش في الجانب الأيمن بالبطن، وجرح مُتهتك باليد اليسرى، وذلك اثناء مشاجرة مع شقيقه " خ، ف، ع"  ،  لخلافات على الميراث .
 
 
وتم  نقله الى المستسفى المركزى وقرر الاطباء تحويله الى مستسفى بنى سويف العام لخطورة حالته ، وتحرر محضر بالواقعة وتبذل وحدة مباحث الواسطى جهودها برئاسة  الرائد محمود فؤاد لضبط  الجانى الذى لاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة  .
 
 
 

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اصابه فلاح بطلق نارى

خلافات بين شقيقين على الميراث




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