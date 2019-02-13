اصابة فلاح بعيار نارى اطلقه شقيقه بسبب خلافات على الميراث ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

اصيب فلاح بعيار نارى اطلقه شقيقه بسبب خلافات على الميراث بإحدى قرى مركز الواسطى شمال بنى سويف .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطار من نائبه اللواء عاطف سلامه مساء اليوم ، يفيد إبلاغ مركز شرطة الواسطى عن إصابة "أحمد، ف، ع "، 20 عاما" ،مقيم قرية قمن العروس دائرة المركز ، بطلق ناري خرطوش في الجانب الأيمن بالبطن، وجرح مُتهتك باليد اليسرى، وذلك اثناء مشاجرة مع شقيقه " خ، ف، ع" ، لخلافات على الميراث .

وتم نقله الى المستسفى المركزى وقرر الاطباء تحويله الى مستسفى بنى سويف العام لخطورة حالته ، وتحرر محضر بالواقعة وتبذل وحدة مباحث الواسطى جهودها برئاسة الرائد محمود فؤاد لضبط الجانى الذى لاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة .