"اتحاد الصناعات" ينظم بعثة لجنوب أفريقيا وزامبيا للترويج للمنتجات المصرية

كتب إسلام سعيد

كشف شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، عن تنظيم بعثة ترويجية لجنوب أفريقيا وزامبيا خلال الفترة من 13-20 مارس المقبل للترويج للصناعات المصرية بتلك الأسواق وبحث فرض زيادة التعاون الاستثماري والتجارى.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش معرض صناع مصر، إن تلك البعثة تأتي في إطار خطة اتحاد الصناعات من أجل التوسع بالمنتجات المصرية في السوق الأفريقي ومحاولة التواصل مع الدول الأفريقية لتعريفها بالإمكانيات المصرية في الصناعة، وكذلك التعرف على تلك الأسواق وكذلك احتياجاتها.

وقال الجبلى، إنه من المستهدف مشاركة 20 شركة خلال فعاليات البعثة حيث تم حتى الآن تأكيد مشاركة 17 شركة من مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن تنظيم البعثة لجنوب أفريقيا المنافس الصناعي الاول لمصر في القارة السمراء تأتي رغبة في اتخاذ خطوة تجاه هذا السوق والتعرف على الامكانيات المتواجدة به وكذلك تعريفهم بالإمكانيات المصرية وتبادل الخبرات وبحث نقاط للتعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها غرفة الصناعات الهندسية بدعوة عدد من سفارات الدول الأفريقية للمشاركة في معرض صناع مصر، تعد خطوة إيجابية وفرصة جيدة المصدرين لتعريف تلك الأسواق بمنتجاتهم خاصة صغار المصنعين بما يؤدي إلى زيادة قاعدة المصدرين.

وذكر الجبلي أن السوق الأفريقي يعد أفضل وجهة لنمو الصادرات المصرية مقارنة بالسوق الأوروبي والأمريكي والآسيوي والذي لا تتعدى فرص النمو به عن 2-3% فقط، في حين أن الصادرات المصرية بإمكانها أن تنمو بنسبة 20-30% بالسوق الافريقى، ولكن ذلك يحتاج إلى اتخاذ عدد من الخطوات وزيادة الترويج والتسويق بهذا السوق الذي يتطلب إجراءات معينة.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية يتطلب التواجد الفعلي بالسوق الافريقي وليس الاكتفاء بالمشاركة في المعارض وتنظيم البعثات الترويجية، حيث لابد من السعي إلى اختيار قواعد بتلك السوق لإنشاء مراكز لوجيستية ومعارض دائمة خاصة وأن المستهلك والمستورد الأفريقي يفضل البضائع الحاضرة.

ونوه الجبلي ضرورة السعي أيضا إلى إنشاء شركات في السوق الأفريقي مثلما يتم حاليا من إنشاء شركة لعدد من المصدرين في تنزانيا، حيث تقوم بجلب البضائع المصرية والترويج لها وإنشاء مخازن في تلك الأسواق مع ضرورة اختيار الدول التي تتوافر بها الموانئ ولها طرق برية مع الدول الحبيسة.

وأشار إلى أن البعثات الترويجية تلاقى دعما من هيئة تنمية الصادرات والتي تقوم بتمويل البعثة من حيث تحديد لقاءات مع المستوردين وحجز القاعات وكذلك طباعة ادوات الترويج.

ولفت إلى أن الدولة قامت بتقوية تواجدها في إفريقيا سياسيا عبر رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لمدة عام، ولابد من استغلال ذلك ودعم التواجد الاقتصادي من خلال تفعيل دعم الشحن إلى إفريقيا البالغ 50% والذي إذا تم تطبيقه وصرفه الشركات يؤدي إلى مضاعفة الصادرات المصرية لأفريقيا والتي تعد منخفضة ولا تتعدى 1.2 مليار دولار سنويا.

وأكد الجبلي ضرورة أن يتم زيادة خطوط الطيران المصرية القارة السمراء مع أهمية أن تكون مصر قاعدة لخطوط الطيران الأفريقية للعالم الخارجية والتي تعتمد حاليا على دبي واسطنبول والدوحة، في حين أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية في ذلك الأمر ولكن لا يتم استغلالها.