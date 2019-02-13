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إيران: الهجوم على الحرس الثورى سيدفع إيران لشن "معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب"

الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:52 م
إيران: الهجوم على الحرس الثورى سيدفع إيران لشن "معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب" إسحاق جهانجيرى نائب الرئيس الإيرانى
جنيف (رويترز)
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نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن نائب الرئيس الإيرانى إسحاق جهانجيرى، قوله إن الهجوم الانتحارى بسيارة ملغومة الذى أسفر عن مقتل 27 عضوا فى الحرس الثورى سيدفع إيران لشن "معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب".

وكانت وكالة أنباء فارس ذكرت أن جيش العدل، وهو جماعة متشددة سنية، أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم، وأضاف جهانجيرى "هذا الحادث لن يضعف عزيمة الشعب فى الدفاع عن الثورة الإسلامية وسيكون الإصرار الوطني، على (شن) معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب، أكثر حزما من ذى قبل".

 

 


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شن معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب




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