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إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الحر ببنها

الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:59 م
إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الحر ببنها حادث سير- أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق الحر شبرا- بنها وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بوقوع حادث تصام بين سيارة ملاك وأخرى ميكروباص على الطريق الحر شبرا بنها.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الامنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث،  وتبين إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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