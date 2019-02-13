video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-2 -2018

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:04 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-2 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-2-2018.
 

إيقاف تداول 16 شركة

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمشروعات السياحية العالمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، عبور لاند للصناعات الغذائية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للفنادق، الإسكندرية للخدمات الطبية، أسمنت سيناء، العامة للصوامع والتخزين، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الإسكندرية للغزل والنسيج، الألومنيوم العربية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مصر لصناعة الكيماويات، العربية لحليج الأقطان، ايديتا للصناعات الغذائية.

 

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه.
      
وبلغ حجم التداول على الأسهم 266 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.1 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.58%، والعرب على 10.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 74.3 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 356 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 77.4 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2403 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 18868 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند 713 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

-  ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%
 
 
 
-  دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%
 
 
 
-  النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 23.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.58%
 
 
 
-  المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 8.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%
 
 
 
-  عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 7.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.92%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

 
-  مصر للفنادق بسعر إغلاق 54.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%
 
 
 
-  الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.67%
 
 
 
 - الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 24.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.44%
 
 
 
-  أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%
 
 
 
 
-  الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر  إغلاق 1.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.83%
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

للجلسة الرابعة على التوالى.. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة ليقترب من 15 ألف نقطة مدفوعا بصعود البنك التجارى وأوراسكوم وصعود 9 قطاعات.. والأجانب يستحوذون على 28.58% من التعاملات..وإيتيدا تتصدر القائمة الخضراء

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مشتريات عربية وأجنبية

البورصة: تبسيط إجراءات تعديل أسماء أو إعادة تكويد العملاء المسجلين

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

على عبد العال: التعديلات الدستورية نابعة من البرلمان ولا علاقة للرئيس بها

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

شاهد فى دقيقة..10 مؤشرات إيجابية بموازنة النصف الأول من 2019

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

صور.. الصبغة والشعر والتاتو اهتمامات مثيرة للاعبى كرة القدم

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

فيديو .. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 7 أيام

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الجديد

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

خالد صلاح لـ سيد على: تأجير العقارات دون بيانات كافية مدخل لتسلل الإرهابيين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة