5 ضمانات جادة لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة باستقلالية بالقانون الجديد

كتب عبد اللطيف صبح

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والمُحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ولم تنته منه حتى الآن، ضمانات عديدة لأداء الجهاز لدوره بفاعلية واستقلالية.

ويُمكن إبراز أهم 5 ضمانات لقيام الجهاز بدوره المنوط به فى التالى:

1- تغيير الشكل القانونى للجهاز وصيرورته جهازا رقابيا

2- تعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز ليضم مستشاران من مجلس الدولة بدلا من واحد، واستحداث قاضيان بمحكمة النقض وقاضيان بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

3- تقليص التمثيل الحكومى بمجلس الإدارة بإلغاء البند الخاص بأن يتضمن التشكيل 4 يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص

4- السماح باجتماع مجلس إدارة الجهاز باستخدام وسائل الاتصال – عن بعد – الحديثة كـ"الفيديو كونفرانس"، مع إجازة اتخاذ قرارات الجهاز عن طريق التمرير.

5- نقل تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بدلا من تبعيته للوزير المختص، وأن يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى