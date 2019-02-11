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5 ضمانات جادة لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة باستقلالية بالقانون الجديد

الإثنين، 11 فبراير 2019 03:00 ص
5 ضمانات جادة لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة باستقلالية بالقانون الجديد الدكتور أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة
كتب عبد اللطيف صبح
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تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والمُحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ولم تنته منه حتى الآن، ضمانات عديدة لأداء الجهاز لدوره بفاعلية واستقلالية.

ويُمكن إبراز أهم 5 ضمانات لقيام الجهاز بدوره المنوط به فى التالى:

1- تغيير الشكل القانونى للجهاز وصيرورته جهازا رقابيا

2- تعديل تشكيل مجلس إدارة الجهاز ليضم مستشاران من مجلس الدولة بدلا من واحد، واستحداث قاضيان بمحكمة النقض وقاضيان بمحكمة الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

3- تقليص التمثيل الحكومى بمجلس الإدارة بإلغاء البند الخاص بأن يتضمن التشكيل 4 يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص

4- السماح باجتماع مجلس إدارة الجهاز باستخدام وسائل الاتصال – عن بعد – الحديثة كـ"الفيديو كونفرانس"، مع إجازة اتخاذ قرارات الجهاز عن طريق التمرير.

5- نقل تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بدلا من تبعيته للوزير المختص، وأن يتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى


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