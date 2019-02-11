13 حزبا سياسيا تعلن ائتلافا جديدا فى موريتانيا

نواكشوط /أ ش أ/

أعلنت 13 من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، تشكيل تكتل سياسى جديد أسمته "تكتل أحزاب الأغلبية".

وذكرت الأحزاب، فى بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفى عقد مساء أمس الأحد، أن المرحلة التاريخية - التى تمر بها البلاد والمكسب الديمقراطى المهم الذى يعتبر من أهم المكاسب التى تفتخر بها بلادنا على نظيراتها فى محيطها الإقليمى والدولى - تتطلب منا التحضير للاستحقاقات الرئاسية المنتظرة والتى ستشهد مشاركة جميع الطيف السياسى الوطني، وبعد دراستنا للتطورات الأخيرة فى الساحة السياسية الوطنية والتقييم الموضوعى ومن أجل مواصلة مسيرة البناء التى أسسها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وما تتطلبه من فاعلية سياسية لأحزاب الأغلبية الرئاسية، قررت مجموعة أحزاب الأغلبية الموقعة على هذا البيان تشكيل تكتل سياسى جديد أسمته "تكتل أحزاب الأغلبية".

ومن أبرز أحزاب الائتلاف الجديد الحزب الوحدوى الديمقراطى الاشتراكى الذى يتزعمه القيادى البعثى محفوظ ولد اعزيزى .

وكان الرئيس الموريتانى قد قال إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى يونيو القادم، وإنه سيدعم وزير الدفاع الحالى الفريق أول محمد ولد الغزواني.

وفى المقابل، تواصل أحزاب المعارضة الرئيسية مشاوراتها بهدف الدفع بمرشح موحد والوقوف خلفه لتأييده، يذكر أن حزب الصواب البعثى المعارض قد أعلن ترشيح النائب البرلمانى بيرام ولد اعبيدي.