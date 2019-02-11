video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 09:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

13 حزبا سياسيا تعلن ائتلافا جديدا فى موريتانيا

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:11 ص
13 حزبا سياسيا تعلن ائتلافا جديدا فى موريتانيا محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتانى
نواكشوط /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت 13 من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، تشكيل تكتل سياسى جديد أسمته "تكتل أحزاب الأغلبية".

وذكرت الأحزاب، فى بيان وزعته على هامش مؤتمر صحفى عقد مساء أمس الأحد، أن المرحلة التاريخية - التى تمر بها البلاد والمكسب الديمقراطى المهم الذى يعتبر من أهم المكاسب التى تفتخر بها بلادنا على نظيراتها فى محيطها الإقليمى والدولى - تتطلب منا التحضير للاستحقاقات الرئاسية المنتظرة والتى ستشهد مشاركة جميع الطيف السياسى الوطني، وبعد دراستنا للتطورات الأخيرة فى الساحة السياسية الوطنية والتقييم الموضوعى ومن أجل مواصلة مسيرة البناء التى أسسها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وما تتطلبه من فاعلية سياسية لأحزاب الأغلبية الرئاسية، قررت مجموعة أحزاب الأغلبية الموقعة على هذا البيان تشكيل تكتل سياسى جديد أسمته "تكتل أحزاب الأغلبية".

ومن أبرز أحزاب الائتلاف الجديد الحزب الوحدوى الديمقراطى الاشتراكى الذى يتزعمه القيادى البعثى محفوظ ولد اعزيزى .

وكان الرئيس الموريتانى قد قال إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى يونيو القادم، وإنه سيدعم وزير الدفاع الحالى الفريق أول محمد ولد الغزواني.

وفى المقابل، تواصل أحزاب المعارضة الرئيسية مشاوراتها بهدف الدفع بمرشح موحد والوقوف خلفه لتأييده، يذكر أن حزب الصواب البعثى المعارض قد أعلن ترشيح النائب البرلمانى بيرام ولد اعبيدي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موريتانيا: البنك الدولى سيقدم 30 مليون دولار لدعم الموازنة

13 حزبا موريتانيا

ائتلافا جديدا

أخبار موريتانيا

موريتانيا




لا تفوتك
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة