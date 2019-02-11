وزير الدفاع البريطانى: البريكست قد يعزز مكانة المملكة المتحدة العسكرية

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع البريطانى غافين ويليامسون سيلقى خطابا فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة، اعتبر فيه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمثل فرصة عظيمة لتعزيز مكانتها العسكرية العالمية، وذلك رداً على التهديدات التى تشكلها روسيا والصين.

وأضاف ويليامسون فى الخطاب أنه على المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أن تعيد تعريف دورها كقوة عالمية مستعدة للتدخل ضد الدول التى "تخالف القانون الدولي"، مدعومة بتقنيات وقدرات عسكرية جديدة.

وتابع الوزير- الذى يتزايد حرصه على التحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى وقت بات فيه الاتفاق بعيد المنال- أن ترك الاتحاد الأوروبى سيسمح للمملكة المتحدة " بالنظر فى كيفية قيامنا ليس فقط بالمشروع، ولكن مع مضاعفة نفوذنا حول العالم فى الأشهر المقبلة والسنوات القادمة ".

وقال ويليامسون: " لقد قادنا خروج بريطانيا إلى لحظة عظيمة فى تاريخنا…اللحظة التى نحتاج فيها إلى تعزيز وجودنا العالمى وزيادة فتك أسلحتنا وزيادة ثقلنا"، لافتا إلى أن روسيا تستعيد نشاطها فى إعادة بناء ترسانتها العسكرية، ويجب على "الناتو " أن يطور قدرته على التعامل مع نوع الاستفزازات التى تلقى بها روسيا عليه".

ودعا الوزير المملكة المتحدة لتعزيز وجودها فى آسيا بقاعدة عسكرية جديدة، وكشف عن ملامح المهمة الأولى لأكبر حاملة طائرات بريطانية "الملكة إليزابيث"، حيث ستشارك فى الأعمال الحربية فى البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط والمحيط الهادى بحلول 2021، كما أكد أن الدعم المادى سيتم تخصيصه للاستثمار فى القدرة الهجومية الدفاعية للتغلب على التهديد المرتبط بروسيا والصين.