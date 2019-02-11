video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع البريطانى: البريكست قد يعزز مكانة المملكة المتحدة العسكرية

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:26 ص
وزير الدفاع البريطانى: البريكست قد يعزز مكانة المملكة المتحدة العسكرية وزير الدفاع البريطانى غافين ويليامسون
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع البريطانى غافين ويليامسون سيلقى خطابا فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة، اعتبر فيه أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمثل فرصة عظيمة لتعزيز مكانتها العسكرية العالمية، وذلك رداً على التهديدات التى تشكلها روسيا والصين.

وأضاف ويليامسون فى الخطاب أنه على المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أن تعيد تعريف دورها كقوة عالمية مستعدة للتدخل ضد الدول التى "تخالف القانون الدولي"، مدعومة بتقنيات وقدرات عسكرية جديدة.

وتابع الوزير- الذى يتزايد حرصه على التحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى وقت بات فيه الاتفاق بعيد المنال- أن ترك الاتحاد الأوروبى سيسمح للمملكة المتحدة " بالنظر فى كيفية قيامنا ليس فقط بالمشروع، ولكن مع مضاعفة نفوذنا حول العالم فى الأشهر المقبلة والسنوات القادمة ".

وقال ويليامسون: " لقد قادنا خروج بريطانيا إلى لحظة عظيمة فى تاريخنا…اللحظة التى نحتاج فيها إلى تعزيز وجودنا العالمى وزيادة فتك أسلحتنا وزيادة ثقلنا"، لافتا إلى أن روسيا تستعيد نشاطها فى إعادة بناء ترسانتها العسكرية، ويجب على "الناتو " أن يطور قدرته على التعامل مع نوع الاستفزازات التى تلقى بها روسيا عليه".

ودعا الوزير المملكة المتحدة لتعزيز وجودها فى آسيا بقاعدة عسكرية جديدة، وكشف عن ملامح المهمة الأولى لأكبر حاملة طائرات بريطانية "الملكة إليزابيث"، حيث ستشارك فى الأعمال الحربية فى البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط والمحيط الهادى بحلول 2021، كما أكد أن الدعم المادى سيتم تخصيصه للاستثمار فى القدرة الهجومية الدفاعية للتغلب على التهديد المرتبط بروسيا والصين.

 


إضافة تعليق

بريطانيا

البريكست

الجارديان




لا تفوتك
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة