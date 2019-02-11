وزير الاقتصاد الإماراتى: لا ننحاز لأى طرف فى التوترات بين الصين وأمريكا

قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى اليوم الاثنين إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مضرة "لنا جميعا" مضيفا أن من المهم ألا تنحاز الإمارات لأحد الطرفين.
وأضاف أن العالم استعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، موضحا أن الانفصال البريطانى أهون والتنبؤ به أسهل من توترات التجارة الأمريكية الصينية.
واستطرد المنصورى أن معظم الشركات فى الإمارات مرتاحة للغاية إزاء التغيير الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن بريطانيا فاتحت الإمارات ومجلس التعاون الخليجى بشأن اتفاق تجارة لما بعد بريكست.
وعن أسواق النفط، قال سهيل المزروعى وزير الطاقة الإماراتى لتلفزيون العربية اليوم الاثنين إن سوق النفط ستصل إلى التوازن بين العرض والطلب فى الربع الأول من العام الجارى.
وقال إنه راض عن تنفيذ اتفاق خفض المعروض المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا. واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء فى المنظمة، فى إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، فى ديسمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من 1 يناير.
وقال المزروعى إن من السابق لأوانه بحث تعويض فاقد إنتاج النفط فى بعض الدول المصدرة. وشهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضا فى الإنتاج نتيجة الاضطرابات والعقوبات التجارية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة