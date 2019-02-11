وزير الاقتصاد الإماراتى: لا ننحاز لأى طرف فى التوترات بين الصين وأمريكا

رويترز

قال وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى اليوم الاثنين إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مضرة "لنا جميعا" مضيفا أن من المهم ألا تنحاز الإمارات لأحد الطرفين.

وأضاف أن العالم استعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، موضحا أن الانفصال البريطانى أهون والتنبؤ به أسهل من توترات التجارة الأمريكية الصينية.

واستطرد المنصورى أن معظم الشركات فى الإمارات مرتاحة للغاية إزاء التغيير الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن بريطانيا فاتحت الإمارات ومجلس التعاون الخليجى بشأن اتفاق تجارة لما بعد بريكست.