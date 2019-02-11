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وزيرة السياحة لـ"شينخوا": مصر تتميز بالتنوع.. وتوقعات بزيادة السياح الصينيين

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:13 ص
وزيرة السياحة لـ"شينخوا": مصر تتميز بالتنوع.. وتوقعات بزيادة السياح الصينيين دكتورة رانيا المشاط
بكين (أ ش أ)
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أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن السياحة فى مصر تشهد تحسنا وتطورا مستمرا وتنوعا كبيرا، متوقعة أن تشهد السياحة الصينية لمصر زيادة فى السنوات المقبلة.

وقالت - فى تصريحات لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثتها اليوم الاثنين، أن "السياحة فى مصر فى تقدم مستمر، حيث حققت فى عام 2017 طفرة مهمة، فيما شهدت فى عام 2018 قفزة كبيرة"، مشيرة إلى أن السياحة المصرية تتميز بالتنوع، حيث يقصد مصر السياح من مختلف أنحاء العالم من أوروبا ومن الوطن العربى وآسيا وأمريكا.

وأضافت أن "السياحة بدأت تستعيد عافيتها.. وأن دولا شرعت فى فتح خطوط طيران جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل صربيا التى أضافت 11 طائرة جديدة إلى مطار الغردقة شرقى مصر".

وتابعت المشاط "نحن فى وزارة السياحة أطلقنا برنامج تحفيز الطيران فى أوائل نوفمبر 2018، والنتائج الأولية للبرنامج تؤكد أن هناك مدنا لم نعتاد أن نرى منها طائرات إلى مصر من قبل، توجد حاليا خطوط طيران بينها وبين المطارات المصرية".

وأشادت بالتنسيق القائم بين وزارة السياحة ومنظمى الرحلات وشركات السياحة للعمل على جذب المزيد من السائحين، والاستفادة من التقدم فى السياحة الأجنبية لمصر.

وأعربت عن ترقبها لافتتاح المتحف الكبير فى 2020، باعتباره جزءا كبيرا جدا من الترويج فى الفترة المقبلة، قائلة "من خلال هذه المزارات المختلفة نخلق شغفا لدى السائحين فى كل مكان بالعالم لزيارة مصر فى 2020"، منوهة بأن مصر كانت خلال عام 2018 الوجهة المفضلة لمشاهير كثيرين فى العالم.

ووجهت وزيرة السياحة التحية إلى نائب الرئيس الصينى وانغ تشى شان الذى حرص على زيارة معالم أثرية منها أهرامات الجيزة وأبو الهول خلال زيارته مصر العام الماضي.

ولفتت المشاط إلى قوة العلاقات المصرية- الصينية، مشيرة إلى أنه لأول مرة تضاء قلعة صلاح الدين التاريخية فى القاهرة، باللون الأحمر احتفالا بأعياد الربيع وبداية السنة الصينية الجديدة، معربة عن خالص تهانيها للشعب الصينى بهذه المناسبة.

وشددت على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر بالسائح الصينى، خاصة فى ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى زار الصين أكثر من مرة، وأنها كانت من أوائل الدول التى قام بزياراتها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك تعاونا كبيرا مع المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وتعاونا بين الجانبين فى مجال التدريب والاستفادة من الخبرة الصينية، مشيرة إلى أن هناك مشروعات كثيرة جدا بين الجانبين، فى مقدمتها الترويج للسياحة المصرية بالصين، مؤكدة أنه فى الفترة القادمة "سنكون متواجدين بسوق السياحة الصينى بشكل أكبر".

 

 

 


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