video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 08:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب ديمقراطى يبدى قلقه من احتمال عدم التحقيق فى علاقة ترامب بدويتشه بنك

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:02 ص
نائب ديمقراطى يبدى قلقه من احتمال عدم التحقيق فى علاقة ترامب بدويتشه بنك دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال النائب الديمقراطى آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، يوم الأحد إنه يشعر بقلق من احتمال ألا يحقق المحقق الخاص روبرت مولر فى علاقات الرئيس دونالد ترامب بدويتشه بنك.

وأعلن شيف الأسبوع الماضى تحقيقا واسعا فى محاولات التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016 بالإضافة إلى تعاملات ترامب المالية بما فى ذلك "تقارير موثوق بها عن غسيل أموال وتسويات مالية" لها صلة بالمصالح التجارية لترامب.

وأقرض دويتشه بنك منظمة ترامب مئات الملايين من الدولارات لمشروعات عقارية كما أنه من بين البنوك الرئيسية القليلة التى قدمت ائتمانات مالية ضخمة لترامب بعد سلسلة من عمليات إفلاس لمشروعاته فى مجال الفنادق والفنادقه والكازينوهات خلال التسعينات.

وقال شيف لمحطة(إن.بي.سي) إنه يشعر بقلق بشأن ما إذا كان مولر قد مُنع من التحقيق فى الأمور المالية لترامب، وأشار شيف إلى تقارير قالت إن ترامب هدد بإقالة مولر فى 2017 بعد تقارير أفادت بأنه يحاول الحصول على سجلات من دويتشه بنك ولكنه تراجع بعد أن تلقى محاموه تطمينات من مولر.

وقال شيف " إذا لم يستدع المحقق الخاص دويتشه بنك فلا يمكنه القيام بقدر كبير من التحقيق فى غسيل الأموال، " ولذا فإن ما يثير قلقى أنه تم فرض هذا الخط الأحمر سواء من قبل نائب وزير العدل أو من قبل طرف آخر فى وزارة العدل. ولكن هذا يترك البلاد مكشوفة"، وامتنع مكتب المحقق الخاص عن التعليق ولم يرد دويتشه بنك على طلبات للتعليق على تصريحات شيف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيناتور إيمى تعلن وسط الصقيع منافسة ترامب فى انتخابات الرئاسة

نائب ديمقراطى

ترامب

دويتشه بنك

أمريكا

أخبار أمريكا




لا تفوتك
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة