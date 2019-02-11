نائب ديمقراطى يبدى قلقه من احتمال عدم التحقيق فى علاقة ترامب بدويتشه بنك

واشنطن (رويترز)

قال النائب الديمقراطى آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، يوم الأحد إنه يشعر بقلق من احتمال ألا يحقق المحقق الخاص روبرت مولر فى علاقات الرئيس دونالد ترامب بدويتشه بنك.

وأعلن شيف الأسبوع الماضى تحقيقا واسعا فى محاولات التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016 بالإضافة إلى تعاملات ترامب المالية بما فى ذلك "تقارير موثوق بها عن غسيل أموال وتسويات مالية" لها صلة بالمصالح التجارية لترامب.

وأقرض دويتشه بنك منظمة ترامب مئات الملايين من الدولارات لمشروعات عقارية كما أنه من بين البنوك الرئيسية القليلة التى قدمت ائتمانات مالية ضخمة لترامب بعد سلسلة من عمليات إفلاس لمشروعاته فى مجال الفنادق والفنادقه والكازينوهات خلال التسعينات.

وقال شيف لمحطة(إن.بي.سي) إنه يشعر بقلق بشأن ما إذا كان مولر قد مُنع من التحقيق فى الأمور المالية لترامب، وأشار شيف إلى تقارير قالت إن ترامب هدد بإقالة مولر فى 2017 بعد تقارير أفادت بأنه يحاول الحصول على سجلات من دويتشه بنك ولكنه تراجع بعد أن تلقى محاموه تطمينات من مولر.

وقال شيف " إذا لم يستدع المحقق الخاص دويتشه بنك فلا يمكنه القيام بقدر كبير من التحقيق فى غسيل الأموال، " ولذا فإن ما يثير قلقى أنه تم فرض هذا الخط الأحمر سواء من قبل نائب وزير العدل أو من قبل طرف آخر فى وزارة العدل. ولكن هذا يترك البلاد مكشوفة"، وامتنع مكتب المحقق الخاص عن التعليق ولم يرد دويتشه بنك على طلبات للتعليق على تصريحات شيف.