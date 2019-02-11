video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو تستعيد 27 طفلا روسيا اصطحبهم آباؤهم الدواعش إلى العراق

الإثنين، 11 فبراير 2019 03:00 ص
موسكو تستعيد 27 طفلا روسيا اصطحبهم آباؤهم الدواعش إلى العراق عناصر من الجيش الروسى فى سوريا
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة الروسية، الأحد، إعادة 27 طفلا روسيا ممن تقضى أمهاتهم فترات عقوبة فى السجون العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، من العراق إلى روسيا .

وقال المكتب الصحفى لمفوّضة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا: "الليلة، ستهبط طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية فى مطار رامنسكوى عائدة بـ27 طفلا روسيًا تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 (عاما) من العراق"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت كوزنيتسوفا أنه سيتم إيداع الأطفال بالمركز الوطنى للأبحاث الطبية لصحة الأطفال، قبل أن يتم تسليمهم إلى أقاربهم وأولياء أمورهم فى عشرة أقاليم روسية.

ووفقا لـ"تاس"، فقد صرّحت المسئولة نفسها فى وقت سابق بأنه من المتوقع أن يعود إلى روسيا، فى فبراير الجاري، نحو 40 طفلا روسيا ممن تقضى أمهاتهم فترات عقوبة فى السجون العراقية.

وقالت لجنة حكومية روسية معنية إن العراق تؤوى نحو 699 طفلا روسيا ممن اصطحبهم آباؤهم من أعضاء المنظمات الإرهابية إلى هناك، وتسعى موسكو لإعادتهم مجددا لروسيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قائد عسكرى أمريكى: من المحتمل بدء سحب قواتنا من سوريا خلال أسابيع

قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدما فى اشتباكات مع تنظيم داعش

روسيا

الدواعش

العراق

أخبار العراق




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة