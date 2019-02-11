موسكو تستعيد 27 طفلا روسيا اصطحبهم آباؤهم الدواعش إلى العراق

موسكو /أ ش أ/

أعلنت الحكومة الروسية، الأحد، إعادة 27 طفلا روسيا ممن تقضى أمهاتهم فترات عقوبة فى السجون العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، من العراق إلى روسيا .

وقال المكتب الصحفى لمفوّضة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحقوق الأطفال آنا كوزنيتسوفا: "الليلة، ستهبط طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية فى مطار رامنسكوى عائدة بـ27 طفلا روسيًا تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 (عاما) من العراق"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت كوزنيتسوفا أنه سيتم إيداع الأطفال بالمركز الوطنى للأبحاث الطبية لصحة الأطفال، قبل أن يتم تسليمهم إلى أقاربهم وأولياء أمورهم فى عشرة أقاليم روسية.

ووفقا لـ"تاس"، فقد صرّحت المسئولة نفسها فى وقت سابق بأنه من المتوقع أن يعود إلى روسيا، فى فبراير الجاري، نحو 40 طفلا روسيا ممن تقضى أمهاتهم فترات عقوبة فى السجون العراقية.

وقالت لجنة حكومية روسية معنية إن العراق تؤوى نحو 699 طفلا روسيا ممن اصطحبهم آباؤهم من أعضاء المنظمات الإرهابية إلى هناك، وتسعى موسكو لإعادتهم مجددا لروسيا.