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مكتبة الاسكندرية تنظم احتفالية غنائية بمناسبة عيد الحب

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:01 ص
مكتبة الاسكندرية تنظم احتفالية غنائية بمناسبة عيد الحب مكتبة الأسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تنظم أوركسترا مكتبة الإسكندرية، حفلا غنائيًا بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الحب، بالإشراك مع أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، ومجموعة فابريكا الغنائية، يوم الخميس 14 فبراير الساعة السابعة مساء، بالمسرح الكبير بقاعة المؤتمرات.
 
ويتضمن برنامج الحفل، مجموعة من أشهر أغاني الحب والعاطفة علي مر الأجيال، لمايكل جاكسون و فرانك سيناترا، و لويس ارمسترونغ، و داليدا باربرا، سترايزند مارك أنتوني ،و دين مارتين، و ميراي ماتيو، و العديد غيرهم. الحفل بقيادة المايسترو شادي عبد السلام.
 
 

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