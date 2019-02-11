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الإثنين، 11 فبراير 2019 02:19 ص
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مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم معرض "أجندة 2019"

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:00 ص
مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم معرض "أجندة 2019" معرض اجندة بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تفتتح مكتبة الإسكندرية الساعة الخامسة مساء، اليوم الاثنين، معرض أجندة 2019 (متر × متر مساحة حرة للإبداع) فى دورته الثانية عشرة، وذلك بقاعتى المعارض الشرقية والغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتستعرض هذه الدورة الكثير من الأعمال والتجارب المتنوعة فكريًا وتقنيًا، يقدمها عدد من الشباب كثير منهم يشارك فى هذا المعرض للمرة الأولى، الأمر الذى يساهم إلى حد كبير فى تعظيم دور (أجندة) كونها بوابة مهمة ومؤثرة يعبر من خلالها العديد من شباب الفنانين الواعدين إلى عالم الحركة التشكيلية مساهمين وفاعلين فى إضفاء كثير من النشاط والجد والحيوية على هذه الحركة.

وقد تم الإعلان عن هذه الدورة والدعوة للمشاركة فيها من خلال شبكة التواصل الاجتماعى فقط، وتلقَّى الدعوة أكثر من خمسة آلاف متعامل مع هذه الشبكة، تقدم منهم أكثر من أربعمائة فنان وفنانة من محافظات عدة إلى جانب البعض من خارج مصر للمشاركة فى هذه الدورة. وتم اختيار مائة وخمسين فنانًا للمشاركة فى المعرض.

 


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