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مقاتلة حربية لقوات شرق ليبيا تعترض طائرة مدنية خلال حملة ضد المسلحين بالجنوب

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:01 ص
مقاتلة حربية لقوات شرق ليبيا تعترض طائرة مدنية خلال حملة ضد المسلحين بالجنوب مقاتلة حربية _ صورة أرشيفية
بنغازى (رويترز)
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اعترضت طائرة حربية تابعة لقوات شرق ليبيا، التى يقودها خليفة حفتر طائرة مدنية الأحد، فى إطار سعيها للسيطرة على الجنوب الغنى بالنفط.

وبدأت قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر هجوما فى الجنوب الشهر الماضى لقتال مسلحين والسيطرة على منشآت نفطية وحظرت قبل بضعة أيام رحلات الطيران دون إذن منها.

وقالت قوات شرق ليبيا فى بيان إنها أرسلت طائرة حربية لتعقب طائرة أقلعت من حقل الفيل النفطى دون تصريح وأجبرتها على الهبوط قرب سبها كبرى مدن جنوب ليبيا.

وقالت قوات شرق ليبيا التى تتحالف مع حكومة موازية مقرها بنغازى بشرق البلاد إنها تريد تأمين حقل الشرارة النفطى أكبر حقل نفطى فى ليبيا وقال مهندس إنها سيطرت على محطة ضخ على بعد 20 كيلومترا من الحقل يوم الأربعاء، وقال مصدر من حكومة طرابلس، التى تسعى لاستعادة السيطرة على حقل الشرارة، إنها أرسلت قوات إلى هناك.

 


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