مديريات التعليم بالمحافظات تبدأ اليوم تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى

كتب- محمود طه حسين

تبدأ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، اليوم الإثنين، فى توزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوى، بعد استلام طلبيات أجهزة التابلت من مخازن الوزارة، حيث تسلمت بعض المديريات أمس وسط تأمين كامل من الشرطة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غالبية المديريات التعليمية تسلمت التابلت، وسيتم تسليم الطلاب للتابلت بدءًا من اليوم ويستمر خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا قليلاً من المديريات لم يتسلم التابلت وسيتم تسليمها خلال الأيام المقبلة بشكل متواصل للانتهاء من تسليمها للطلاب، مؤكدة أن هناك تعديلات فى الإقرار الخاص باستلام التابلت والذى تداوله أولياء الأمور على صفحات "فيس بوك".