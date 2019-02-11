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الإثنين، 11 فبراير 2019 07:45 ص
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لجنة مختصة تستعد لفحص مستندات تم ضبطها مع صاحب مطبعة فى بولاق لكشف تزويرها

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:00 ص
لجنة مختصة تستعد لفحص مستندات تم ضبطها مع صاحب مطبعة فى بولاق لكشف تزويرها المتهم ينتظر العقاب
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض أوراق ومستندات وكارنيهات منسوب صدورها لعدة جهات مختلفة، تم ضبطها بحوزة صاحب مطبعة على لجنة مختصة لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كشفت التحريات تورط "إسماعيل.س" صاحب مطبعة ببولاق الدكرور، بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، خاصة كارنيهات (المجلس الأعلى للصحافة، ووزارة العدل) لترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها، وأنه يتخذ من المطبعة ملكه وكراً لمزاولة نشاطه ويحتفظ بداخلها على كارنيهات مزورة ومعدة للترويج.

وبمواجهته اعترف بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

 


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