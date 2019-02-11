كوريا الشمالية تطالب واشنطن بإجراءات عملية مقابل تنفيذ التزاماتها

بيونج يانج (أ ش أ)

حثت كوريا الشمالية مجددا الولايات المتحدة على تقديم إجراءات عملية فى مقابل تنفيذ بيونج يانج مطالبها فى الوقت الذى اتفق فيه الطرفان على عقد لقاء القمة الثانى فى هانوى فى نهاية فبراير الجارى.

وأكدت صحيفة " ميارى"- إحدى وسائل الإعلام الكورية الشمالية- فى مقال تحت عنوان " نحو محطة أخيرة تفيد الجانبين" أنه إذا أجابت الولايات المتحدة بإجراءات عملية مقابلة، تتقدم الدولتان نحو محطة أخيرة بوتيرة سريعة.

وكان الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون قد وعد بتفكيك أسلحته النووية إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لم يحددها، ويرى خبراء أن ترامب قد يضطر لتقديم تنازلات للجانب الكورى مقابل تفكيك المجمع النووى، وهذه التنازلات تشمل إزالة العقوبات وفتح مكتب اتصال فى بيونج يانج والسماح لكوريا الشمالية بإعادة تشغيل برامج اقتصادية مع الجنوب.

ودعت الصحيفة الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف صحيح للتفاوض تعترف فيه بالطرف الآخر وتحترمه وأن يكون لها إرادة لحل المشاكل، كما قالت أن البلدين سيصلان إلى نتيجة جيدة فى المستقبل مثلما حدث فى العلاقات بين الكوريتين إذا بذل الجانبان الكورى الشمالى والأمريكى مساعيها لتحقيق البيان المشترك الوارد فى لقاء القمة الكورى الشمالى -الأمريكى بتاريخ 12 من يونيو الماضي.

من جانبها أفادت إذاعة بيونج يانج- وهى إذاعة لدعاية النظام الحاكم إلى الخارج- أنه " إذا استجابت الولايات المتحدة بإجراءات تنفيذية مقابلة مع اتخاذ موقف موثوق به، فمن الطبيعى أن تشهد العلاقات الثنائية تقدما واضحا."