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الإثنين، 11 فبراير 2019 11:01 ص
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قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطينية شمال بيت لحم بذريعة عدم الترخيص

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:01 ص
قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطينية شمال بيت لحم بذريعة عدم الترخيص قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا فى قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت حى عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطن الفلسطينى مجدى الشويكى البالغ مساحته (100) متر مربع، ويسكنه خمسة افراد، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن هناك 180 قضية فى القرية تتعلق بإخطار منازل بالهدم، منها (40) منزلا فيها قرارات هدم إداري.

وكان مركز المعلومات اﻹسرائيلى لحقوق الإنسان (بتسيلم) قد أكد فى تقرير أصدره الأسبوع الماضى أنه ومنذ العام 2006 وحتى نهاية يناير 2019، هدمت إسرائيل ما لا يقل عن 1405 وحدات سكنية تابعة لفلسطينيين فى الضفة الغربية (لا يشمل القدس الشرقية) وفقد ما لا يقل عن 6213 فلسطينيا من ضمنهم 3138 قاصرا بيوتهم جراء الهدم.

 


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