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فحص 800 مواطن بالحملة القومية لفيروس سى بشمال سيناء

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:19 ص
فحص 800 مواطن بالحملة القومية لفيروس سى بشمال سيناء مستشفى العريش - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان له، أنه تم فحص 800 مواطنًا فى اليوم التاسع والخمسين للحملة القومية للقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض غير السارية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حملة 100 مليون صحة.

وأوضح البيان، إن بينهم 433 مواطنًا بمركز العريش، 164مواطنًا ببئر العبد، 49 مواطنًا بالشيخ زويد، 24 مواطنًا برفح، 119 مواطنًا بالحسنة، و11 مواطنًا بنخل .

وكانت نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سى أظهر أن 784 مواطنًا جاءت نتيجتهم سلبية و16 نتيجتهم إيجابية، وضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 727 طبيعية، بينما 73 ضغط الدم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت 759 حالة طبيعية، و41 حالة السكر مرتفع.

وجاء فى البيان ، أنه خلال الأيام الماضية تم فحص والكشف على عدد 201 ألف و591 مواطنًا على مستوى المحافظة ، بنسبة 79.10 % من المستهدف من أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال النقاط والفرق الطبية على مستوى المحافظة، وتتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين منهم.

 

 


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