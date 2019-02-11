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غدًا.. تسليم التابلت لطلبة أولى ثانوى بالقاهرة والجيزة

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:00 ص
غدًا.. تسليم التابلت لطلبة أولى ثانوى بالقاهرة والجيزة د. طارق شوقى وزير التعليم
كتب سيد الخلفاوى
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تستعد محافظتا القاهرة والجيزة لتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالتزامن مع بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى.

ومن جهته أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم بدء تسليم أجهزة التابلت غدًا الثلاثاء بمدارس القاهرة لطلاب الصف الأول الثانوى ضمن مشروع التعليم الجديد.

وفى السياق ذاته أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم توزيع التابلت بمدارس الجيزة غدًا الثلاثاء، فور تسلمها من الوزارة.

 

 


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