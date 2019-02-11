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ضبط صاحب مخبز استولى على 727510 جنيهات من أموال الدعم بالقناطر الخيرية

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:43 ص
ضبط صاحب مخبز استولى على 727510 جنيهات من أموال الدعم بالقناطر الخيرية متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 727510جنيهات من أموال الدعم، نتيجة بيع دقيق بلدى مدعم فى السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات للعميد خالد محمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام "صاحب مخبز بلدى  مقيم بالقناطر الخيرية بالصرف وبيع حصص الدقيق البلدى استخراج 82 ٪ الملوك لوزارة التموين، والمسلم له طبقا للحصص اليومية مجانا لإنتاج الخبز المدعم، وبيعه فى السوق السوداء للاستفاده من فارق السعر .
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وتشكيل لجنة فنية وبفحص المخبز  تبين استيلائه على كمية 1134 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى مبلغ 727510 جنيهات.
 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة 
 
 
 

 


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