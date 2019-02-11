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الإثنين، 11 فبراير 2019 07:20 ص
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صور.. السيناتور إيمى تعلن وسط الصقيع منافسة ترامب فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:00 ص
صور.. السيناتور إيمى تعلن وسط الصقيع منافسة ترامب فى انتخابات الرئاسة السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب فى انتخابات الرئاسة
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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أعلنت السيناتور الأمريكية إيمى كلوبوشار، الأحد، عزمها خوض سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، لمنافسة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب.

وقالت كلوبوشار، خلال كلمة أمام حشد فى مينيسوتا ،"أدعوكم للانضمام إلى حملتنا. إنها حملة نابعة من داخلنا. لا أمتلك ماكينة سياسية ولست صنيعة المال. فكل ما أملكه هو المثابرة والعائلة والأصدقاء".

وأضافت "سأنظر إليكم فى عيونكم. سأخبركم بما يجول فى خاطرى وسأركز على إنجاز الأمور. فهذا ما فعلته طوال حياتي".

وكلوبوشار (58 عاماً) عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا لفترة ثالثة مدة كل منها 6 سنوات، وتسعى لتصوير نفسها على أنها نقيض لترامب، المتوقع أن تكون مرشحة الحزب الجمهورى فى انتخابات نوفمبر  2020، بالتركيز على الخلافات السياسية وكذلك الأسلوب واللباقة.

ويتزامن إعلان حملة كلوبوشار مع تقارير إخبارية عدة أشارت إلى أن موظفين بمكتبها فى المجلس طُلب منهم القيام بمهام لا تتناسب مع وظيفتهم، مما يجعل من الصعب عليها استقطاب مخططين استراتيجيين رفيعى المستوى لحملتها.

ونالت كلوبوشار الاهتمام على مستوى البلاد عام 2018 عندما اختلفت مع بريت كافانو خلال جلسات استماع بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه للمحكمة العليا، كما نالت شهرة وسط الدوائر الديمقراطية بفضل عملها لتأييد حركة (مى تو) المناهضة للتحرش الجنسى والاعتداء، لكنها بحاجة إلى تعزيز صورتها على المستوى الوطني، إذ نادراً ما تظهر فى نتائج استطلاعات الرأى المتعلقة بالمرشحين الديمقراطيين المحتملين.

وفازت كلوبوشار بأحدث ولاية لها فى انتخابات مجلس الشيوخ فى نوفمبر بنسبة 60% من الأصوات لكنها لم تنجح سوى فى جمع نحو 7.4 مليون دولار لحملتها، وهو مبلغ صغير نسبياً مقارنة بما جمعه أقرانها من المرشحين للمجلس فى انتخابات أخرى أكثر تنافسية.

السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (1)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب 
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (2)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب 
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (3)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب 
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (4)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب 
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (5)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (6)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب 

 

السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب (7)
السيناتور إيمى تعلن منافسة ترامب

 


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السيناتور إيمى كلوبوشار

ترامب

انتخابات الرئاسة 2020

البيت الأبيض




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