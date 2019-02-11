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شقيقان يهشمان رأس طفل بالسلام بعدما طارداه ووالده لسرقتهما

الإثنين، 11 فبراير 2019 03:00 ص
شقيقان يهشمان رأس طفل بالسلام بعدما طارداه ووالده لسرقتهما طفل - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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كشفت تحقيقات نيابة السلام، فى واقعة التعدى على طفل وتهشيم رأسه عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابين للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حتى تعديا عليه ووالده، ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شقيقين بتهمة التعدى على طفل وتهشيم رأسه بشومة، بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة تقديم تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله "معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية.

انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدى عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم فى الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة.

وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ك.ر"، وشقيقه "هـ. ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.


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