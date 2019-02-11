شعبة الحاصلات الزراعية: 10% انخفاضا بأسعار العدس.. الكيلو بـ 13 جنيها

كتب - إسلام سعيد

كشف عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، عن انخفاض سعر العدس فى الأسواق بنسبة 10%، مشيرا إلى أن سعر طن العدس كان يسجل 10.700 جنيها إلي 11 ألف جنيه وحاليا انخفض إلى 10 آلاف جنيه للطن فى الجملة.

وأضاف عبور فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن سعر كيلو العدس للمستهلك كان يسجل ما بين 14 إلي 15 جنيها وحاليا ما بين 13 جنيه إلى 14، لافتاً إلى أن الكميات التي تم استيرادها من العدس خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحقيق انضباط في الأسعار.

وأشار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إلي أن عوامل العرض والطلب هى العامل الرئيسى فى تحديد الأسعار بالسوق، مؤكدا أن الاستعدادات الجيدة من قبل المستوردين ساهمت في تأمين الكميات التى يحتاجها السوق.