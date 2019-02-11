شركة مياه الشرب تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (المرج – إسكان أطلس (1 – 2 – 3 – 4) – إسكان القاهرة (هـ – و) – إسكان الجمهورية والدلتا 2 – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر – محطة الجبل الأصفر للصرف الصحى بالقليوبية)، ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الثلاثاء 12/2/2019، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.