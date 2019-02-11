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سامح شكرى يستعرض تطورات الأوضاع فى ليبيا خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى

الإثنين، 11 فبراير 2019 12:01 ص
سامح شكرى يستعرض تطورات الأوضاع فى ليبيا خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقى جانب من الاجتماع
كتب أحمد جمعة
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شارك سامح شكري وزير الخارجية نيابةً عن رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، والذي يُعقد علي هامش أعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وبحضور المُمثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجلسة شهدت استعراضاً لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود دعم التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية من أجل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.

هذا، وقد أكد الوزير شكري خلال الجلسة على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كافة الأصعدة، منوهاً بمُحددات الموقف المصري الراسخ من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

واختتم حافظ، بأنه من المُقرر بأن يقوم رئيس جمهورية الكونغو، الرئيس الحالي للجنة، برفع التقرير الخاص بنتائج الاجتماع إلى أعمال القمة غداً.


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