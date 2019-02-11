رئيس مدينة إسنا يعلن توفير أراضى لإنشاء مدارس للقضاء على الكثافة الطلابية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه فى إطار اهتمامات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم تدبير قطع من الأراضى لإنشاء مدارس عليها للقضاء على الكثافة الطلابية بمدينة إسنا، وذلك بمتابعة المهندس محمد خالد مدير عام الرى بإسنا، والمهندس يوسف كمال مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة إسنا.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه قام بجولة لمتابعة عدة قطع من الأراضى يمكن إقامة مدارس عليها وهى أراضى منافع رى مستغنى عنها بمساحات مختلفة منها، قطعة أرض 120م × 18م بمساحة 2160م2 بجوار مبنى إدارة الشئون الاجتماعية الجديد، وكذلك قطعة أرض أخرى 400م × 18م بمساحة 7200م2 جنوب الشادر الجديد على ترعة الرمادى، وكذلك قطعة أرض مساحتها 300م بجوار السجل المدنى الجديد، وكذلك قطعة أرض 37م × 37م بمساحة 1369م2 ناحية البحر شمال المطحن أملاك دولة.

ووجه محمد سيد سليمان بقيام الإدارة الهندسية وأملاك الدولة والرى بعمل الإجراءات الفنية فى السياق القانونى نحو إجراءات التخصيص للمشروعات الخدمية، منها مدارس ومصالح خدمية أخرى وذلك لخدمة أهالى المركز، موضحا أنه بلغت نسبة العمل فى مبنى إدارة الشئون الاجتماعية 100% ويجرى الاستعداد لافتتاحه بعد الانتهاء من فرشه بالأثاث، كما يجرى العمل بمبنى السجل المدنى الجديد والذى بدوره سيقضى على طابور الانتظار والتزاحم فى السجل الحالى، وكذلك مشروع الغاز الطبيعى وأعمال الصرف الصحى وإقامة محطة رقم 1 بجوار مدرسة إسنا الثانوية الصناعية استعدادا لإنهاء الأعمال على وجه السرعة.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا تسعى فى إنشاء المصالح الخدمية التى تعمل على تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتعمل على راحتهم وذلك تخفيفا من أعباء المواطن الاسناوى وتواجد الدولة بقوة لتقديم هذه الخدمات.