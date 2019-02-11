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دار الإفتاء: جميع أبناء الأمة الإسلامية يشتركون فى اسم المسلمين ــ فيديو

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:38 ص
دار الإفتاء: جميع أبناء الأمة الإسلامية يشتركون فى اسم المسلمين ــ فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب ــ لؤى على
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أكدت دار الإفتاء، أنه ليس هناك اختصاص لطائفة أو جماعة أو فرد بالإسلام -كاسم أو معنى- دون باقي الأمة، فجميع أهل القبلة يجمعهم اسم المسلمين.

وأوضحت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن ما أحدثته بعض الطوائف والجماعات الإرهابية من التفريق بين المسلم والإسلامي أو غير ذلك من الألفاظ التي تشعر باختصاصهم باسم الإسلام أو بالأفضلية على غيرهم فيه دون باقي الأمة المسلمة في مجتمعات المسلمين؛ هو عمل لا يتفق مع  حقيقة الدين لأنه تزكية للنفس والله تعالى يقول: "فلا تزكوا أنفسكم".

 

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: "هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ" [الحج:87]، ومعنى هذه الآية الكريمة أن جميع أبناء الأمة الإسلامية يشتركون في اسم المسلمين، فهو الاسم الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى على أمتنا في القرآن الكريم وارتضاه لهم.

 

وقالت دار الإفتاء: إن هذه الأسماء التي وضعتها تلك الجماعات تعمل على خلق نوع من الفرقة وشق الصف في الأمة الواحدة، فلا مزية ولا تزكية لفرد أو لهيئة أو جماعة دون باقي الأمة، فالأمة كلها قد زكاها الله سبحانه فقال: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" [ آل عمران: 110].

 

 

 


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