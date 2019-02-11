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حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:33 ص
حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة  الدراجات النارية بشبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم، برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء أحمد عبدالقوى و عمر شلبى معاونى المباحث، من ضبط كلا من "سعد .م.د " 28 عاما مسجل خطر و"أحمد.ج.ع" 21 عاما عاطل ومقيم قرية سملاى بمركز اشمون وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة اخرى، و"مصطفى .ش.ع" 23 عاما عاطل ومقيم قرية سملاى مركز اشمون ومدرج أمن عام وسبق إتهامة فى قضيتين ما بين سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ابيض، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى  فرد خرطوش وسلاح أبيض ومقص حديدى.
 
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع سرقة الدرجات النارية وحيازة الأسلحة للدفاع عن النفس واستخدام المقص فى مزاولة نشاطهم الإجرامى، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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