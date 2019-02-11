حبس المتهمين فى واقعة فيديو السخرية من الأقباط 4 أيام على ذمة التحقيق

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة الزقازيق الكلية بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 4 شباب صوروا فيديو يتضمن السخرية من الطقوس المسيحية، 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على 4 طلاب بعضهم فى جامعة الأزهر، مقيمين قرية صفط الحنا مركز أبوحماد، على خلفية تداول مقطع فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعى، يسخرون فيه من الطقوس المسيحية.

وأقر الطلاب، أنهم لم يقصدوا الإساءة للديانة المسيحية، بل قصدهم المزاح، وقاموا بإزالة الفيديو، وبثوا مقطع فيديو أخر اعتذروا عما بدر منهم.