video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 فبراير 2019 11:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس المتهمين فى واقعة فيديو السخرية من الأقباط 4 أيام على ذمة التحقيق

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:20 ص
حبس المتهمين فى واقعة فيديو السخرية من الأقباط 4 أيام على ذمة التحقيق حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قررت نيابة الزقازيق الكلية بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 4 شباب صوروا فيديو يتضمن السخرية من الطقوس المسيحية، 4 ايام على ذمة التحقيقات.
 
كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد  قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على 4 طلاب بعضهم فى جامعة الأزهر، مقيمين قرية صفط الحنا مركز أبوحماد، على خلفية تداول مقطع فيديو لهم على موقع التواصل الاجتماعى، يسخرون فيه من الطقوس  المسيحية.
 
وأقر الطلاب، أنهم لم يقصدوا الإساءة للديانة المسيحية، بل قصدهم المزاح، وقاموا بإزالة الفيديو، وبثوا مقطع فيديو أخر اعتذروا عما بدر منهم.
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 3 موظفين فى قضية رشوة مستشفى السويس العام 15 يومًا

حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الديانة المسيحية

ابوحماد

نيابة الشرقية




لا تفوتك
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

"الأخوة الأعداء".. عاصم عبد الماجد يهاجم الإخوان: هم سبب المصائب والقيادات تعاملوا بسذاجة وعناد واستعلاء ..وتليمة : أصبحوا عبء وضيعوا الشباب واستحوذوا على كل شئ وخبراء : الجماعة تتآكل خارجيا ولم يعد لها تأثير

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

صور وفيديو.. "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد "قنبلة الضحك الذرية" مارى منيب الـ 114.. الراحلة بدأت حياتها كمطربة فى عمر الـ 14.. أسلمت فى السابعة من عمرها.. وأول أغنية غنتها "يا اخونا بردانين يا أهل الشفقة جعانين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة